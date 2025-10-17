З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: Кремль запускає програму колонізації ТОТ

Тимчасово окуповані території України планують заселити росіянами.

Спротив: Кремль запускає програму колонізації ТОТ
Фото: Центр нацспротиву

Кремль запускає програму колонізації ТОТ: згідно нової програми на окуповані території України планують заселяти росіян з віддалених регіонів РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву. 

"За новою міграційною концепцією наказано "створити умови для повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", але повертати планують не українців, а "вєрноподданних" з глибинок рф, від Якутії до Бурятії", — ідеться у повідомленні.

У спротиві підкреслюють, що фактично це легалізація заміщення населення: "витіснення місцевих і заселення "нових росіян". Русифікація, демографічна інженерія та старі колоніальні методи у новій обгортці".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies