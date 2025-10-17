Спротив: Кремль запускає програму колонізації ТОТ

Кремль запускає програму колонізації ТОТ: згідно нової програми на окуповані території України планують заселяти росіян з віддалених регіонів РФ.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"За новою міграційною концепцією наказано "створити умови для повернення жителів Донбасу, Запорізької та Херсонської областей", але повертати планують не українців, а "вєрноподданних" з глибинок рф, від Якутії до Бурятії", — ідеться у повідомленні.

У спротиві підкреслюють, що фактично це легалізація заміщення населення: "витіснення місцевих і заселення "нових росіян". Русифікація, демографічна інженерія та старі колоніальні методи у новій обгортці".