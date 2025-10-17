Військового РФ, який знущався над ув'язненими у катівнях окупованого Херсону, засудили до довічного

20-річний військовослужбовець національної гвардії рф під час тимчасової окупації Херсона він виконував обов’язки конвоїра у створеній російськими загарбниками катівні.

Суд засудив до довічного ув’язнення 20-річного військового РФ, який виконував обов’язки конвоїра у створеній загарбниками катівні і був причетним до вчинення низки воєнних злочинів.

Про це повідомила Нацполіція України.

"Особу зловмисника та його причетність до вчинення воєнних злочинів встановили працівники управління карного розшуку поліції Херсонщини. Так, оперативники з’ясували, що 20-річний військовослужбовець нацгвардії РФ під час перебування в окупованому Херсоні за наказом свого керівництва виконував функції конвоїра в створеній росіянами катівні", — ідеться у повідомленні.

Окупанти влаштували катівню у будівлі захопленого ізолятора тимчасового тримання обласного главку поліції. Під час виконання своїх "обов’язків" фігурант не лише забезпечував нелегальне ув’язнення цивільних осіб, а і застосовував до них нелюдяне поводження, розповіли у НПУ.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили 4 цивільних херсонців, яких у різні періоди під час окупації незаконно ув’язнювали в катівні.

"Чоловіків обмежували в їжі та воді. Також їм не надавали предметів гігієни, можливості прийняти душ. Крім цього, їх тримали у виснажливих для людського організму антисанітарних умовах, непридатних для тривалого перебування людини", - заявили у поліції.

Незаконно утримуваних у камерах ув’язнення херсонців охороняв фігурант, який також здійснював конвоювання затриманих на допити. При цьому російський нацгвардієць під час супроводження потерпілих застосовував до них психологічне та фізичне насильство.

Окупанти у кабінетах для допитів із застосуванням тортур та катувань намагалися вибити зізнання у мирних жителів щодо причетності до співпраці із ЗСУ або дізнатися інформацію про учасників територіальної оборони та інших патріотично налаштованих містян.

"Після повернення ув’язнених до камер утримання фігурант жодного разу не вжив заходів для надання постраждалим медичної допомоги", — заявили у Нацполіції.

Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що в ніч із 17 на 18 червня 2022 року конвоїр разом із кількома іншими військовими РФ увійшли до однієї з камер і окупанти почали жорстоко бити 42-річного херсонця.

"Фігурант у цей час наглядав за катуванням та спостерігав за двома іншими незаконно утримуваними, щоб вони не здійснили можливого нападу або втечі. Внаслідок спричинених чисельних ударів по голові та тілу потерпілий чоловік отримав травми, несумісні із життям", — розповіли у НПУ.

Протиправні дії 20-річного росіянина – військового 50-ої окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ Нацгвардії РФ – було кваліфіковано за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 ККУ.

Йдеться про пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни.

Під час досудового розслідування слідчі та оперативники обласного главку поліції зібрали достатньо беззаперечних доказів причетності фігуранта до воєнних злочинів, які йому інкримінувалися.

У квітні минулого року обвинувальний акт щодо російського нацгвардійця був затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Наразі судовий розгляд справи завершений, російський кат визнаний винним і заочно засуджений до довічного позбавлення волі.