У 101-річному віці помер колишній прем'єр Японії Мураяма, відомий своїми вибаченнями щодо Другої світової війни

Мураяма зробив у 1995 році історичну заяву з нагоди 50-ї річниці капітуляції Японії, висловивши “глибоке каяття” за злочини країни в Азії.

Колишній прем'єр-міністр Японії Томіїті Мураяма, найвідоміший через заяву із вибаченнями щодо Другої світової війни, помер сьогодні у 101-річному віці. 

Про це повідомляє France24.

Мураяма зробив у 1995 році історичну заяву з нагоди 50-ї річниці капітуляції Японії, висловивши “глибоке каяття” за злочини країни в Азії. Ця заява стала орієнтиром для наступних вибачень з боку Токіо за Другу світову війну.

“Томіїті Мураяма, батько японської політики, помер сьогодні об 11:28 ранку в лікарні міста Оїта у 101-річному віці”, – повідомив Мідзухо Фукусіма, голова Соціал-демократичної партії, яку вважають наступницею нині неіснуючої Соціалістичної партії Мураями. Як зазначили у політичній силі, колишній прем'єр помер від старості.

Томіїті Мураяма
Фото: EPA/UPG
Томіїті Мураяма

Більше про заяву Мураями

У знаковій заяві у серпні 1995 року Мураяма сказав, що “Японія... через своє колоніальне правління та агресію завдала величезної шкоди та страждань народам багатьох країн, особливо азійських”.

“У надії, що в майбутньому не буде такої помилки, я зі смиренням ставлюся до цих незаперечних фактів історії та ще раз висловлюю тут свої почуття глибокого каяття та щирі вибачення”, – додав він.

Фрази “глибоке каяття” та “щирі вибачення” використовували подальші прем'єр-міністри Японії під час відзначення 60-ї та 70-ї річниць закінчення Другої світової війни.

  • Мураяма, який був добре відомий своїми характерними густими бровами, став прем'єр-міністром у коаліційному уряді, до якого також входила Ліберально-демократична партія ‒ домінуюча політична сила Японії після війни.
  • Він обіймав посаду з 1994 до 1996 року, у бурхливий період, коли країна пережила потужний землетрус 1995 року та теракт зі застосуванням зарину у токійському метро, унаслідок чого загинуло понад десяток людей і було поранено понад 5800.
