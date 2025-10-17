Що не так з мобілізацією
У Грузії провели обшуки у будинках колишніх високопосадовців: генпрокурора, глави уряду і служби безпеки

Під час обшуків вилучили електронні пристрої, документацію і значну суму грошей.

У Грузії провели обшуки у будинках колишніх високопосадовців: генпрокурора, глави уряду і служби безпеки
Іраклій Гарібашвілі
Фото: EPA/UPG

Серія масштабних обшуків пройшла у будинках колишнього прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, ексголови Служби державної безпеки Григолa Лілуашвілі, колишнього генерального прокурора Отaрa Парцхаладзе та ще восьми осіб, пов’язаних із ними. 

Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Грузії Георгій Гваракідзе, передає News Georgia.

Слідчі дії проводили за різними кримінальними провадженнями на 22 об’єктах по всій країні. До операції залучили співробітників антикорупційного агентства Служби держбезпеки. Під час обшуків вилучили електронні пристрої, документацію і значну суму грошей.

Генпрокурор не уточнив, у якому статусі проходять колишні високопосадовці й які саме справи розслідують.

ЗМІ припускають, що обшуки можуть бути пов’язані із заявою чинного прем’єра Іраклія Кобахідзе від 15 жовтня. Тоді він повідомив, що один із колишніх членів команди «Грузинської мрії» співпрацював із «радикальною опозицією».

«Був конкретний суб’єкт, колишній член команди, який співпрацював із цими людьми, з радикальною опозицією. Вони це підтвердили. Ці люди діяли за певними натяками, інструкціями та засобами», — сказав Кобахідзе.

Інша версія — можливе розслідування корупційних злочинів.

Іраклій Гарібашвілі оголосив про відставку наприкінці 2023 року після низки скандалів, зокрема, через використання урядового літака для відправлення сина на навчання до США. У квітні 2024 року він заявив про вихід із політики.

Після приходу до влади Кобахідзе з уряду пішли майже всі міністри, яких вважали людьми Гарібашвілі. За останні місяці за корупційними звинуваченнями затримали колишнього міністра економіки та ексміністра оборони.

У вересні Служба держбезпеки провела серію затримань серед великих підрядників Міністерства інфраструктури та компаній, що перевіряли тендери на ремонт доріг. Один із фігурантів виявився далеким родичем Григолa Лілуашвілі.

Лілуашвілі, який залишив посаду голови СДБ у квітні цього року, раніше згадувався в розслідуваннях опозиційних медіа про заворушення 4 жовтня. 

Отар Парцхаладзе був генеральним прокурором Грузії у 2013–2014 роках. Він перебуває під санкціями США і Великої Британії за можливі зв’язки з російськими спецслужбами. Нині Парцхаладзе живе та веде бізнес у Росії. Грузинські медіа раніше повідомляли про його можливу причетність до вбивства бізнесмена Левана Джангвеладзе, брата впливового «злодія в законі» Мераба «Сухумського».
