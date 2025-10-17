Трамп: під час зустрічі з Путіним Зеленський зможе бути на зв'язку

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його зустрічі з Владіміром Путіним український президент Володимир Зеленський зможе бути на зв'язку. Про це він сказав під час виступу перед пресою за кілька хвилин до закритих переговорів з українським лідером.

Вочевидь, йдеться про телефонну присутність. Інших деталей Трамп не навів.

Учора за ініціативою Росії відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Після неї Трамп оголосив, що планує зустрітися з росіянином за декілька тижнів. Зустріч відбудеться в Угорщині.

На нинішній зустрічі Володимир Зеленський укотре повторив, що не бачить готовності Путіна до миру.