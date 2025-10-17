Що не так з мобілізацією
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Трамп: під час зустрічі з Путіним Зеленський зможе бути на зв'язку

Деталей поки немає. 

Дональд Трамп на зустрічі з Зеленським 17 жовтня
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час його зустрічі з Владіміром Путіним український президент Володимир Зеленський зможе бути на зв'язку. Про це він сказав під час виступу перед пресою за кілька хвилин до закритих переговорів з українським лідером. 

Вочевидь, йдеться про телефонну присутність. Інших деталей Трамп не навів.

Учора за ініціативою Росії відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Після неї Трамп оголосив, що планує зустрітися з росіянином за декілька тижнів. Зустріч відбудеться в Угорщині. 

На нинішній зустрічі Володимир Зеленський укотре повторив, що не бачить готовності Путіна до миру. 
