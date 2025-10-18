У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Верховного суду США закінчилися гроші

Наслідки двотижневого шатдауну відчув на собі і найвищий судовий орган.

У Верховного суду США закінчилися гроші
Верховний суд США
Фото: ЕРА/UPG

У Верховному суді Сполучених Штатів повідомили, що цієї суботи будуть витрачені останні погоджені Конгресом кошти, після чого найвищий судовий орган країни залишиться без федерального фінансування на тлі шатдауну.

Як пише The Guardian, речниця суду Патрісія МакКейб заявила, що служителям Феміди доведеться "внести зміни до своєї діяльності, щоб виконати вимоги Акту протидії дефіциту". Цей документ забороняє державним органам використовувати бодай цент, який не був схвалений парламентом в окремому бюджетному законопроєкті.

Будівлю Верховного суду буде зачинено для відвідувачів, а потрапити всередину зможуть лише представники офіційних компаній. Слухання справ, аргументів сторін, а також винесення вироків та резолюцій будуть відбуватися у звичайному порядку. Суд також має намір не припиняти діяльність поліцейської охорони та підтримувати приміщення у належному стані. 
