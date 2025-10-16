Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Третя штурмова знищила російську ДРГ і взяла полонених на Лиманщині

Військові оприлюднили відео з GoPro-камер розвідників. 

Третя штурмова знищила російську ДРГ і взяла полонених на Лиманщині
Бійці «Трійки» (архівне фото)

Третя окрема штурмова бригада Третього армійського корпусу оприлюднила відео з GoPro-камер розвідників, які ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку на Донеччині.

Про це LB.ua повідомила пресслужба бригади. 

Зазначається, що розвідники зупинили просування  диверсантів в районі Новоселівки, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл і перерізати трасу Ізюм–Слов’янськ.

"У результаті зачистки вдалося зберегти логістичні шляхи до переднього краю фронту. І це GoPro успішної операції розвідників Третьої штурмової бригади в районі н.п. Новоселівка. На кадрах відео — зачистка ангара і підвальних приміщень, де засіли російські диверсанти, ближні бої (CQB) і штурм позицій противника", - йдеться в коментарі. 

Перед штурмом українські військові традиційно запропонували ворогу здатися. Після відмови окупанти були знищені. Частину диверсантів взяли в полон.

 
