Третя окрема штурмова бригада Третього армійського корпусу оприлюднила відео з GoPro-камер розвідників, які ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу на Лиманському напрямку на Донеччині.

Про це LB.ua повідомила пресслужба бригади.

Зазначається, що розвідники зупинили просування диверсантів в районі Новоселівки, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл і перерізати трасу Ізюм–Слов’янськ.

"У результаті зачистки вдалося зберегти логістичні шляхи до переднього краю фронту. І це GoPro успішної операції розвідників Третьої штурмової бригади в районі н.п. Новоселівка. На кадрах відео — зачистка ангара і підвальних приміщень, де засіли російські диверсанти, ближні бої (CQB) і штурм позицій противника", - йдеться в коментарі.

Перед штурмом українські військові традиційно запропонували ворогу здатися. Після відмови окупанти були знищені. Частину диверсантів взяли в полон.