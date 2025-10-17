З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
У Дніпрі затримали харків'янку, яка намагалася підірвати авто поліцейського на замовлення РФ

Жінці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Дніпрі затримали харків'янку, яка намагалася підірвати авто поліцейського на замовлення РФ
Вилучені докази
Фото: СБУ

У Дніпрі затримали харків'янку, яка намагалася підірвати авто поліцейського на замовлення Росії. 

Як зазначили у СБУ, агентку затримали "на гарячому", коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста.

У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контррозвідка СБУ завчасно нейтралізувала СВП і запобігла його детонації.

За матеріалами справи, зловмисницею виявилася 38-річна наркозалежна з Харкова, яка потрапила до уваги окупантів, шукаючи гроші на дозу в Телеграм-каналах.

Затримана російська агентка
Фото: СБУ
Затримана російська агентка

Після вербування куратор з Росії відрядив її до Дніпра, де вона спочатку забрала зі схрону споряджену вибухівку, заховану в рюкзак. Потім жінка за координатами рашиста попрямувала на місце закладки СВП.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ нагадує, що якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби – повідомляйте про це в чат-бот СБУ "«Спали» ФСБшника".
