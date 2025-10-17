У Дніпрі судитимуть посадовицю міськради, через недбалість якої бюджет втратив понад 7,5 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт щодо заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради. За даними прокуратури, через її службову недбалість місто зазнало збитків на понад 7,5 млн грн.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовиця уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. Згодом компанія неодноразово ініціювала додаткові угоди, якими безпідставно підвищувала ціну на електроенергію. Чиновниця підписувала їх, не перевіряючи обґрунтованість змін.

Унаслідок цього бюджет Дніпра зазнав втрат на понад 7,5 млн грн. Суд уже наклав арешт на нерухоме майно обвинуваченої.

Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).