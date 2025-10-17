Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі судитимуть посадовицю міськради, через недбалість якої бюджет втратив понад 7,5 млн грн

Суд уже наклав арешт на нерухоме майно обвинуваченої.

У Дніпрі судитимуть посадовицю міськради, через недбалість якої бюджет втратив понад 7,5 млн грн
Фото: прокуратура

До суду скеровано обвинувальний акт щодо заступниці директора одного з департаментів Дніпровської міської ради. За даними прокуратури, через її службову недбалість місто зазнало збитків на понад 7,5 млн грн.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовиця уклала договір із приватним підприємством на постачання електроенергії для закладів освіти. Згодом компанія неодноразово ініціювала додаткові угоди, якими безпідставно підвищувала ціну на електроенергію. Чиновниця підписувала їх, не перевіряючи обґрунтованість змін.

Унаслідок цього бюджет Дніпра зазнав втрат на понад 7,5 млн грн. Суд уже наклав арешт на нерухоме майно обвинуваченої.

Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies