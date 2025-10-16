Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 61 атаку російських окупантів

Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн

Станом на 16:00 16 жовтня росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Блешня, Карповичі, Клюси, Гута-Студенецька Чернігівської області; Нова Гута, Зарічне Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших захисників. Ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 16 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 118 обстрілів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Ще два бойові зіткнення тривають.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Костянтинівському російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Степанівки й Софіївки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Покровському окупанти здійснили 18 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Філія та в напрямку Білицького й Балагану. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 13 атак.

На Олександрівському загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка та Новогригорівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському українські захисники відбили дві атаки окупантів.

На Слов’янському, Краматорському і Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.