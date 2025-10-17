​Тюремні строки отримали троє зрадників, які коригували удари Росії по Чернігівщині й Донеччині

Зловмисників викрили у 2024 році.

Суди призначили покарання трьом агентам РФ, яких співробітники Служби безпеки України викрили торік на коригуванні ворожих ударів на півночі та сході України.

За інформацією СБУ, двох із зловмисників засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, ще один отримав 9 років позбавлення волі з урахуванням співпраці зі слідством.

Так, житель Покровського району працював на російську воєнну розвідку (ГРУ) через «зв’язкового» з тимчасово окупованої території Донеччини та передавав координати українських позицій.

Студент із Чернігова передавав співробітнику ФСБ маршрути руху української бронетехніки на східному напрямку. А житель Мирнограда надсилав у російський чат-бот дані про розташування підрозділів ЗСУ, очікуючи повної окупації області.

Суд визнав фігурантів винними за: