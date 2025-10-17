Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

​Тюремні строки отримали троє зрадників, які коригували удари Росії по Чернігівщині й Донеччині

Зловмисників викрили у 2024 році.

​Тюремні строки отримали троє зрадників, які коригували удари Росії по Чернігівщині й Донеччині
наслідки російських обстрілів Донеччини
Фото: t.me/VadymFilashkin

Суди призначили покарання трьом агентам РФ, яких співробітники Служби безпеки України викрили торік на коригуванні ворожих ударів на півночі та сході України.

За інформацією СБУ, двох із зловмисників засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, ще один отримав 9 років позбавлення волі з урахуванням співпраці зі слідством.

Так, житель Покровського району працював на російську воєнну розвідку (ГРУ) через «зв’язкового» з тимчасово окупованої території Донеччини та передавав координати українських позицій.

Студент із Чернігова передавав співробітнику ФСБ маршрути руху української бронетехніки на східному напрямку. А житель Мирнограда надсилав у російський чат-бот дані про розташування підрозділів ЗСУ, очікуючи повної окупації області.

Суд визнав фігурантів винними за:

  • ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух або розміщення українських військ в умовах воєнного стану).
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies