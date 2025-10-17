З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві та онлайн відбудеться "Забіг єдності", внески з якого спрямують в реабілітаційний центр UNBROKEN

Зареєструватися можна онлайн.

У Києві та онлайн відбудеться "Забіг єдності", внески з якого спрямують в реабілітаційний центр UNBROKEN
Фото: надано організатораи

У Києві 25-26 жовтня відбудеться "Безабр'єрний марафон", покликаний об'єднати людей різного віку і фізичних можливостей. У межах заходу кожен охочий може підтримати постраждалих від війни, долучившись до "Забігу єдності" – благодійної дистанції в 1 км: офлайн на ВДНГ або онлайн із будь-якої точки світу.

Реєстраційний внесок на "Забіг єдності" становить від 100 грн – кошти спрямують на допомогу реабілітаційному центру UNBROKEN, повідомили на офіційному сайті події. Заклад безоплатно надає повний цикл лікування, протезування та реабілітації постраждалим від війни.

Окрім благодійної мети, подія покликана дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів, показати, що спорт доступний кожному і кожній. Головне – поставити собі ціль і вийти на старт, вважають організатори. 

До участі у марафоні запрошують досвідчених бігунів, людей з інвалідністю або тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних, людей старшого віку, батьків з дітьми у візочках, власників домашніх тварин з улюбленцями, представників маломобільних груп.

Як долучитися до забігу онлайн?

До 24 жовтня включно заповніть онлайн-форму учасника на сайті події і зробіть благодійний внесок від 100 грн. Далі ви отримаєте електронний лист зі стартовим номером, який можна надрукувати й закріпити на одязі під час забігу. 25-26 жовтня пробіжіть свою дистанцію й отримайте електронну медаль на пам’ять.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies