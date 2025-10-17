У Києві та онлайн відбудеться "Забіг єдності", внески з якого спрямують в реабілітаційний центр UNBROKEN

У Києві 25-26 жовтня відбудеться "Безабр'єрний марафон", покликаний об'єднати людей різного віку і фізичних можливостей. У межах заходу кожен охочий може підтримати постраждалих від війни, долучившись до "Забігу єдності" – благодійної дистанції в 1 км: офлайн на ВДНГ або онлайн із будь-якої точки світу.

Реєстраційний внесок на "Забіг єдності" становить від 100 грн – кошти спрямують на допомогу реабілітаційному центру UNBROKEN, повідомили на офіційному сайті події. Заклад безоплатно надає повний цикл лікування, протезування та реабілітації постраждалим від війни.

Окрім благодійної мети, подія покликана дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів, показати, що спорт доступний кожному і кожній. Головне – поставити собі ціль і вийти на старт, вважають організатори.

До участі у марафоні запрошують досвідчених бігунів, людей з інвалідністю або тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних, людей старшого віку, батьків з дітьми у візочках, власників домашніх тварин з улюбленцями, представників маломобільних груп.

Як долучитися до забігу онлайн?

До 24 жовтня включно заповніть онлайн-форму учасника на сайті події і зробіть благодійний внесок від 100 грн. Далі ви отримаєте електронний лист зі стартовим номером, який можна надрукувати й закріпити на одязі під час забігу. 25-26 жовтня пробіжіть свою дистанцію й отримайте електронну медаль на пам’ять.