Суспільне: один із скверів у Чернігові перейменують на честь Трампа

Чернігівська міська рада вирішила перейменувати один із скверів міста на честь американського президента Дональда Трампа.

Про це пише "Суспільне".

Зазначається, що ідею голови франції "Європейська солідарність" Марини Семененко підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня.

Перейменовуватимуть сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова".

Фото: Фейсбук-сторінка Марини Семененко Рішення про перейменування скверу у Чернігові

У пояснювальній записці йдеться, що жителі Чернігова "висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру".

Автори також додали, що через це він "може заслужено стати лауреатом Нобелівської премії миру".

Марина Семененко на своїй Facebook-сторінці зазначила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до "міста-героя Чернігова" в гості.