Суспільне: один із скверів у Чернігові перейменують на честь Трампа

Дональд Трамп на обкладинці журналу TIME
Фото: EPA/UPG

Чернігівська міська рада вирішила перейменувати один із скверів міста на честь американського президента Дональда Трампа.

Про це пише "Суспільне". 

Зазначається, що ідею голови франції "Європейська солідарність" Марини Семененко підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня.

Перейменовуватимуть сквер "Казка" у мікрорайоні Шерстянка "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова".

Рішення про перейменування скверу у Чернігові
Фото: Фейсбук-сторінка Марини Семененко
Рішення про перейменування скверу у Чернігові

У пояснювальній записці йдеться, що жителі Чернігова "висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру". 

Автори також додали, що через це він "може заслужено стати лауреатом Нобелівської премії миру".

Марина Семененко на своїй Facebook-сторінці зазначила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до "міста-героя Чернігова" в гості.

  • Нобелівську премію миру-2025 отримала лідерка опозиції у Венесуелі.
  • Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном і Камбоджою, висунули Трампа на нагороду за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню. 
  • Нобелівська премія миру присуджується щорічно тому, хто зробив найбільший внесок у "братерство між народами, за скасування або скорочення постійних армій та за проведення та сприяння мирним конгресам". Приз присуджується Норвезьким комітетом, а номінувати людину можуть з країн по всьому світу. Ця премія щорічно вручається 10 грудня – в день смерті Альфреда Нобеля. Список номінантів тримають у секреті ще 50 років. 
  • Тим часом Володимир Зеленський сказав, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він дасть можливість припинення вогню.
