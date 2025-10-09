«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він дасть можливість припинення вогню

Київ розраховує на те, що за сприяння Штатів війна закінчиться. 

Зеленський: Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він дасть можливість припинення вогню
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не відмовив Україні в наданні ракет Tomahawk, коли відповідний запит на зустрічі з ним зробив український колега Володимир Зеленський. Він не відповів “так”, але сказав, що над цим попрацюють на технічному рівні і розглянуть таку можливість.

На зустрічі з журналістами 8 жовтня Зеленський сказав, що робив запит на ці ракети і до попередньої адміністрації часів Джо Байдена. Тоді він отримав відмову. 

“І це зараз важливий сигнал – посилення України усіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, – «томагавки». Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити рускіх бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях”, – сказав він.

Раніше президент казав, що США спроможні дати Україні таку зброю, яка посилить її, навіть якщо Сили оборони цю зброю так ніколи і не застосують. Він не конкретизував, що мав на увазі.

Окремо президент прокоментував можливість висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. 

“І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України”, – сказав він. 

  • Трамп часто наголошує на своєму внеску в світовий мир і вважає, що допоміг закінчити вже сім воєн. Іноді він плутає назви країн, яким, на його думку, допоміг, що викликає жарти в його колег. 
  • Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном і Камбоджою, висунули Трампа на нагороду за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню. 
  • Нобелівська премія миру присуджується щорічно тому, хто зробив найбільший внесок у "братерство між народами, за скасування або скорочення постійних армій та за проведення та сприяння мирним конгресам". Приз присуджується Норвезьким комітетом, а номінувати людину можуть з країн по всьому світу. Ця премія щорічно вручається 10 грудня – в день смерті Альфреда Нобеля. Список номінантів тримають у секреті ще 50 років. 
