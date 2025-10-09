Лібанова: кожна країна Європи зараз переживає депопуляцію і бореться за приплив молоді

Депопуляція зараз відбувається в усій Європі, і кожна країна бореться за приплив молоді. Всі вони зацікавлені в нашій робочій сил і молоді, яка буде там навчатися.

70% українок, які виїхали до Польщі під час війни і є працездатними, працюють. Такого показника не дає жодна діаспора, повідомила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова під час дискусії в межах проєкту "Нова країна".

"Те, що сьогодні в ЄС з 4,5 млн третина – це діти і підлітки до 18 років, але проблема не тільки в цьому. Проблема в тому, що реально іде депопуляція в усій Європі. І вся Європа дуже зацікавлена в припливі молоді", – зазначила Лібанова.

Академік звернула увагу, що потрібно говорити не про науку, а про її синтез. Тож потрібно якнайшвидше напрацювати схему співпраці науки і освіти, тому що зараз її немає.

"І я точно знаю, що середня дисертація, яка була написана в Академії наук, на порядок вища за середню дисертацію, написану в університеті. Я нікого не хочу образити. Якби наші освітяни менше горлом працювали, в них би було більше часу працювати головою", – прокоментувала Лібанова.

Вона вважає, що великі ВНЗ мають стати центрами освіти і науки.

"Є і будуть, і хай будуть надалі невеликі університети. В них свої завдання. Є великі університети, які мають стати центрами освіти, науки і формування нової української ідентичності. Тому що інакше нас будуть дурити, перепрошую, в інформаційній війні росіяни так, як вони хочуть це робити, так, як вони сьогодні це роблять. Бо інколи мені страшно читати", – повідомила науковиця.

Елла Лібанова звернула увагу, що вища освіта – це не про ринок праці, а про розвиток людини.

"Є дуже поганий тренд, який поширюється в Україні, що в нас забагато людей з вищою освітою, що нам треба готувати робітників, які будуть знаходити собі роботу на ринку праці. Даруйте, пане міністр, але вища освіта – це взагалі не про ринок праці. Вища освіта – це про людський розвиток. А про ринок праці – це skill. От англійською точно є skill і є education. Так от education мають дати університети. І це дуже добре, що наша молодь хоче отримувати цю вищу освіту. Скільки я не намагалася проаналізувати просто елементарні речі – рівень безробіття за різними рівнями освіти. Рівень зайнятості за різними рівнями освіти. Рівень доходів за різними рівнями освіти. Не треба мені говорити, що можна стати мільярдером, не маючи вищої освіти, ну, хтось може і стане, але переважна частина – прямопропорційні доходи рівня освіти, прямопропорційна зайнятість рівня освіти, зворотно пропорційно безробіття рівня освіти", – підкреслила директорка Інституту демографії.

