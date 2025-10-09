Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Лібанова: кожна країна Європи зараз переживає депопуляцію і бореться за приплив молоді

70 % працездатних українок у Польщі працюють. 

Лібанова: кожна країна Європи зараз переживає депопуляцію і бореться за приплив молоді
Елла Лібанова, Директор інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАНУ
Фото: Зоряна Стельмах

Депопуляція зараз відбувається в усій Європі, і кожна країна бореться за приплив молоді. Всі вони зацікавлені в нашій робочій сил і молоді, яка буде там навчатися.

70% українок, які виїхали до Польщі під час війни і є працездатними, працюють. Такого показника не дає жодна діаспора, повідомила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова під час дискусії в межах проєкту "Нова країна"

"Те, що сьогодні в ЄС з 4,5 млн третина – це діти і підлітки до 18 років, але проблема не тільки в цьому. Проблема в тому, що реально іде депопуляція в усій Європі. І вся Європа дуже зацікавлена в припливі молоді", – зазначила Лібанова.

Академік звернула увагу, що потрібно говорити не про науку, а про її синтез. Тож потрібно якнайшвидше напрацювати схему співпраці науки і освіти, тому що зараз її немає.

"І я точно знаю, що середня дисертація, яка була написана в Академії наук, на порядок вища за середню дисертацію, написану в університеті. Я нікого не хочу образити. Якби наші освітяни менше горлом працювали, в них би було більше часу працювати головою", – прокоментувала Лібанова. 

Вона вважає, що великі ВНЗ мають стати центрами освіти і науки. 

"Є і будуть, і хай будуть надалі невеликі університети. В них свої завдання. Є великі університети, які мають стати центрами освіти, науки і формування нової української ідентичності. Тому що інакше нас будуть дурити, перепрошую, в інформаційній війні росіяни так, як вони хочуть це робити, так, як вони сьогодні це роблять. Бо інколи мені страшно читати", – повідомила науковиця. 

Елла Лібанова звернула увагу, що вища освіта – це не про ринок праці, а про розвиток людини.

"Є дуже поганий тренд, який поширюється в Україні, що в нас забагато людей з вищою освітою, що нам треба готувати робітників, які будуть знаходити собі роботу на ринку праці. Даруйте, пане міністр, але вища освіта – це взагалі не про ринок праці. Вища освіта – це про людський розвиток. А про ринок праці – це skill. От англійською точно є skill і є education. Так от education мають дати університети. І це дуже добре, що наша молодь хоче отримувати цю вищу освіту. Скільки я не намагалася проаналізувати просто елементарні речі – рівень безробіття за різними рівнями освіти. Рівень зайнятості за різними рівнями освіти. Рівень доходів за різними рівнями освіти. Не треба мені говорити, що можна стати мільярдером, не маючи вищої освіти, ну, хтось може і стане, але переважна частина – прямопропорційні доходи рівня освіти, прямопропорційна зайнятість рівня освіти, зворотно пропорційно безробіття рівня освіти", – підкреслила директорка Інституту демографії. 

Ще новини з дискусії:
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies