BBC: Ізраїль почав виводити війська з деяких районів Смуги Гази

Ізраїль схвалив перший етап угоди з ХАМАСом, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

Ізраїль схвалив перший етап угоди щодо Смуги Гази, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників. Мешканці повідомляють, що Ізраїль почав виводити війська з деяких районів території анклаву, повідомляє BBC зокрема з посиланням на офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Зазначимо, що припинення вогню мало набути чинності після того, як ізраїльський кабінет міністрів дасть свою згоду, але водночас очевидці повідомили, що вночі в деяких районах Гази було завдано авіаударів.

Згідно з угодою, Ізраїль частково виведе свої війська зі Смуги Гази ‒ на це є 24 години. Потім ХАМАС матиме 72 години, щоб звільнити всіх ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнить сотні палестинських утримуваних осіб.

Після того, як угода набуде чинності, вантажівки з гуманітарною допомогою почнуть доставляти допомогу двом мільйонам жителів Гази, більшість із яких залишили свої домівки.

За словами високопоставленого американського чиновника, багатонаціональний контингент чисельністю близько 200 військовослужбовців під керівництвом американських військових стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню в Газі.

До складу сил, ймовірно, увійдуть війська з Єгипту, Катару, Туреччини та ОАЕ. Чиновник сказав, що їхня роль полягатиме в тому, щоб “наглядати, спостерігати та забезпечувати відсутність порушень чи вторгнень” під час перемир’я в Газі.

Інший чиновник США заявив, що американські війська не перебуватимуть безпосередньо на території Гази. Роль Сполучених Штатів полягає у створенні Спільного центру управління, який “інтегрує” багатонаціональні сили, що будуть залучені до місії.