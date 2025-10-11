Уряд Трампа розпочав обіцяні масові скорочення через шатдаун

Державні службовці у низці відомств на роботу вже не повернуться.

Адміністрація Дональда Трампа розпочала у США кампанію зі звільнень державних службовців, пов'язану з понад тижневим перебуванням уряду у режимі шатдауну без погодженого фінансування.

Як пише The Guardian, вже зараз скорочення штату підтверджено у міністерстві освіти, міністерстві охорони здоров'я, департаменті внутрішньої безпеки - особливо відділах кібербезпеки та захисту інфраструктури - а також мінфінансів.

Очікується, що хвиля звільнень зачепить ще кілька урядових установ: агенцію із захисту довкілля, міністерство енергетики, департамент внутрішніх справ та міністерство житлового фонду й розвитку міст.

Білий дім відмовлявся оголосити, скільки саме держслужбовців не повернуться на свої робочі місця після шатдауну. У Конгресі бюджетне питання досі перебуває у глухому куті: демократи та республіканці продовжують провалювати законопроєкти одне одного, не збираючи необхідних 60 голосів у Сенаті.