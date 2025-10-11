Зимова кампанія України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уряд Трампа розпочав обіцяні масові скорочення через шатдаун

Державні службовці у низці відомств на роботу вже не повернуться.

Уряд Трампа розпочав обіцяні масові скорочення через шатдаун
Вашингтон
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа розпочала у США кампанію зі звільнень державних службовців, пов'язану з понад тижневим перебуванням уряду у режимі шатдауну без погодженого фінансування.

Як пише The Guardian, вже зараз скорочення штату підтверджено у міністерстві освіти, міністерстві охорони здоров'я, департаменті внутрішньої безпеки - особливо відділах кібербезпеки та захисту інфраструктури - а також мінфінансів. 

Очікується, що хвиля звільнень зачепить ще кілька урядових установ: агенцію із захисту довкілля, міністерство енергетики, департамент внутрішніх справ та міністерство житлового фонду й розвитку міст. 

Білий дім відмовлявся оголосити, скільки саме держслужбовців не повернуться на свої робочі місця після шатдауну. У Конгресі бюджетне питання досі перебуває у глухому куті: демократи та республіканці продовжують провалювати законопроєкти одне одного, не збираючи необхідних 60 голосів у Сенаті. 
