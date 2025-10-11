Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

США можуть ввести експортний контроль для Китаю на деталі для літаків Boeing, — Reuters

У Китаї експлуатується 1855 літаків Boeing.

США можуть ввести експортний контроль для Китаю на деталі для літаків Boeing, — Reuters
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю ввести експортний контроль на деталі для літаків Boeing у відповідь на обмеження експорту рідкісноземельних матеріалів, пише Reuters.

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть ввести експортний контроль на деталі для літаків Boeing у відповідь на обмеження Китаєм експорту рідкісноземельних матеріалів, пише Reuters.

"У нас є багато речей, зокрема важлива річ – літаки. У Китаю багато літаків Boeing, і їм потрібні запчастини, і багато іншого", – сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, на які товари США можуть запровадити експортний контроль.

У квітні під час суперечок з Трампом щодо торгівлі, Пекін наказав китайським авіакомпаніям тимчасово припинити поставки нових літаків Boeing. Після візитів Трампа авіабудівник уклав кілька великих угод з іноземними авіаперевізниками.

У серпні агентство Bloomberg повідомило, що виробник літаків Boeing веде переговори про продаж до 500 літаків Китаю. Це буде перше велике замовлення американського виробника літаків з Китаю з часу першого терміну Трампа на посаді.

Історично частка Китаю становила до 25% замовлень Boeing, але сьогодні вона становить менше 5%.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, китайські авіакомпанії мають замовлення щонайменше на 222 літаки Boeing. У країні експлуатується 1855 літаків Boeing. Переважна більшість замовлених і експлуатованих літаків — це популярні однопрохідні літаки Boeing 737.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies