США можуть ввести експортний контроль для Китаю на деталі для літаків Boeing, — Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю ввести експортний контроль на деталі для літаків Boeing у відповідь на обмеження експорту рідкісноземельних матеріалів, пише Reuters.

"У нас є багато речей, зокрема важлива річ – літаки. У Китаю багато літаків Boeing, і їм потрібні запчастини, і багато іншого", – сказав Трамп журналістам у Білому домі, відповідаючи на запитання, на які товари США можуть запровадити експортний контроль.

У квітні під час суперечок з Трампом щодо торгівлі, Пекін наказав китайським авіакомпаніям тимчасово припинити поставки нових літаків Boeing. Після візитів Трампа авіабудівник уклав кілька великих угод з іноземними авіаперевізниками.

У серпні агентство Bloomberg повідомило, що виробник літаків Boeing веде переговори про продаж до 500 літаків Китаю. Це буде перше велике замовлення американського виробника літаків з Китаю з часу першого терміну Трампа на посаді.

Історично частка Китаю становила до 25% замовлень Boeing, але сьогодні вона становить менше 5%.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, китайські авіакомпанії мають замовлення щонайменше на 222 літаки Boeing. У країні експлуатується 1855 літаків Boeing. Переважна більшість замовлених і експлуатованих літаків — це популярні однопрохідні літаки Boeing 737.