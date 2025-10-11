Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Австралійська поліцейська побила світовий рекорд із підтягувань серед жінок

Попередній рекорд тримався майже десять років.

Австралійська поліцейська побила світовий рекорд із підтягувань серед жінок
Джейд Гендерсон
Фото: Книга рекордів Гіннеса

Офіцерка поліції з Австралії Джейд Гендерсон встановила новий рекорд Гіннеса, зробивши 733 підтягування за одну годину — більше ніж 12 разів на хвилину.

Попередній рекорд тримався майже десять років. Попереднє досягнення належало також австралійці Єві Кларк, яка у 2016 році зробила 725 підтягувань.

Свою спробу 32-річна Джейд провела 22 серпня на Золотому узбережжі. Вона зізнається, що хотіла перевірити, «на що здатні розум і тіло».

До цього Гендерсон готувалася встановити 24-годинний рекорд, але травмувала біцепс під час тренування. Після відновлення вирішила спробувати коротший формат — і не помилилася.

«Після 40 хвилин шкіра на руках порвалась, але я вирішила не зупинятися, — розповіла вона. — Я дала максимум і дуже пишаюся собою».

Джейд активно займається кросфітом уже вісім років і каже, що спорт допомагає їй тримати баланс у стресовій роботі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies