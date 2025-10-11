Попередній рекорд тримався майже десять років.

Офіцерка поліції з Австралії Джейд Гендерсон встановила новий рекорд Гіннеса, зробивши 733 підтягування за одну годину — більше ніж 12 разів на хвилину.

Попередній рекорд тримався майже десять років. Попереднє досягнення належало також австралійці Єві Кларк, яка у 2016 році зробила 725 підтягувань.

Свою спробу 32-річна Джейд провела 22 серпня на Золотому узбережжі. Вона зізнається, що хотіла перевірити, «на що здатні розум і тіло».

До цього Гендерсон готувалася встановити 24-годинний рекорд, але травмувала біцепс під час тренування. Після відновлення вирішила спробувати коротший формат — і не помилилася.

«Після 40 хвилин шкіра на руках порвалась, але я вирішила не зупинятися, — розповіла вона. — Я дала максимум і дуже пишаюся собою».

Джейд активно займається кросфітом уже вісім років і каже, що спорт допомагає їй тримати баланс у стресовій роботі.