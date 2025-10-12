Макрон: ​Франція засуджує російські удари по інфраструктурі України

"Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити".

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що його країна засуджує удари Росії по інфраструктурі України.

Про це він написав у соцмережі Х після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"У той час, як угода, досягнута щодо Гази, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, війна в Україні також має закінчитися. Якщо Росія продовжуватиме своє вперте розпалювання війни і відмовлятиметься сісти за стіл переговорів, їй доведеться за це заплатити", - зазначив Макрон.

Він наголосив, що Франція засуджує російські удари по критично важливій інфраструктурі України, які фактично спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

"Разом із нашими партнерами ми вивчаємо необхідні можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг. Франція як ніколи підтримує Україну, повністю залучена до роботи в рамках Коаліції охочих", - додав Макрон.

Раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що говорив із Макроном про першочергові потреби України, насамперед у системах і ракетах протиповітряної оборони .