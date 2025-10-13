​Рютте про присутність РФ в Середземному морі: "Є лише самотній і зламаний підводний човен, який шкутильгає додому"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через "кульгавий стан" одного з її підводних човнів - "Новоросійська", який днями сплив поблизу французького узбережжя.

Про це повідомляє Reuters.

Рютте, виступаючи в Словенії, сказав, що субмарина "зламалася".

"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", – сказав він.

Рютте згадав роман американського автора Тома Кленсі "Полювання на «Червоний Жовтень»". В основі роману лежить вигадана історія викрадення радянського атомного підводного човна з балістичними ракетами і власним екіпажем з метою втечі до США.

"Яка зміна порівняно з романом Тома Кленсі 1984 року «Полювання на «Червоний Жовтень». Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", - додав він.

Росіяни, своєю чергою, заявили, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" піднявся на поверхню біля узбережжя Франції "для дотримання правил навігації" в Ла-Манші, і спростували інформацію про те, що він несправний.

Проте, влада Нідерландів також днями повідомляла, що цей підводний човен перебував на буксирі в Північному морі.