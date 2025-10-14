Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Біля Болгарії затонуло українське вантажне судно, екіпаж не постраждав

Болгарський флот координував рятувальну операцію, завдяки чому 10 моряків були врятовані.

Біля Болгарії затонуло українське вантажне судно, екіпаж не постраждав
вантажне судно Eileen
Фото: maritime-executive.com

Поблизу Болгарії в Чорному морі затонуло українське вантажне судно Eileen, яке перевозило вантаж гіпсу в мішках і прямувало до Чорноморська. 

Про це повідомляє The Marine Executive

Судно подало сигнал лиха в неділю вдень, повідомивши, що набирає воду. За даними Болгарського центру координації морського порятунку, екіпаж повідомив, що судно нахилилося і що вони не можуть контролювати затоплення. 

Екіпаж вирішив покинути судно на двох рятувальних плотах. Болгарський флот координував рятувальну операцію, завдяки чому 10 моряків були врятовані.

Представники країни також повідомили, що інцидент стався через "структурні недоліки", що підтверджується поганим станом технічного обслуговування судна.

"Порушення, безумовно, не було спричинене зовнішнім джерелом. Болгарський вертоліт пролетів над судном і ретельно його оглянув, щоб підтвердити це. Найімовірніше, інцидент стався через структурну несправність", - зазначив міністр транспорту та комунікацій Болгарії Гроздан Караджов.

Судно Eileen, яке ходило під прапором Камеруну, побудоване в 1993 році і з 2020 року належало українській компанії. У червні 2025 року його було затримано на 15 днів після інспекції в Греції, під час якої були виявлені проблеми, зокрема - з приладами стабільності, пожежними насосами та трубопроводами, аварійним освітленням, підготовкою екіпажу, а також документацією. Хоча це не було підставою для затримання, у звіті йшлося про корозію палуби та структурні проблеми.  
Теми: , ,
﻿
