Трамп хоче покарати Іспанію за відмову витрачати більше на оборону

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант торговельного тиску на Іспанію через відмову уряду країни виконати спільне рішення НАТО про підвищення витрат на оборону до 5% ВВП.

Як пише Reuters, господар Білого дому назвав поведінку офіційного Мадрида "некрасивим вчинком та неповагою до НАТО". Республіканець прагне покарати уряд Педро Санчеза шляхом запровадження додаткових тарифних мит.

Іспанія, як і всі країни Євросоюзу, торгує зі Сполученими Штатами за базовою ставкою мита у 15% на більшість товарів, що була прописана в угоді між Єврокомісією та адміністрацією Трампа.

Трамп упродовж майже 10 років лобіює зростання витрат на оборону з боку європейських країн. Він неодноразово погрожував, що ті держави, які не платитимуть більше, можуть не розраховувати на захист з боку США.