Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ГоловнаСвіт

Трамп хоче покарати Іспанію за відмову витрачати більше на оборону

Застосує свою улюблену зброю - митні тарифи.

Трамп хоче покарати Іспанію за відмову витрачати більше на оборону
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант торговельного тиску на Іспанію через відмову уряду країни виконати спільне рішення НАТО про підвищення витрат на оборону до 5% ВВП.

Як пише Reuters, господар Білого дому назвав поведінку офіційного Мадрида "некрасивим вчинком та неповагою до НАТО". Республіканець прагне покарати уряд Педро Санчеза шляхом запровадження додаткових тарифних мит. 

Іспанія, як і всі країни Євросоюзу, торгує зі Сполученими Штатами за базовою ставкою мита у 15% на більшість товарів, що була прописана в угоді між Єврокомісією та адміністрацією Трампа.

Трамп упродовж майже 10 років лобіює зростання витрат на оборону з боку європейських країн. Він неодноразово погрожував, що ті держави, які не платитимуть більше, можуть не розраховувати на захист з боку США.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies