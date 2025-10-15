Путін втрачає вплив на вплив на Близькому Сході, — ЗМІ

Саміт в РФ "Росія-Арабський" скасували: туди приїхали мало представників.

Запланований у Москві "Росія-Арабський" саміт, який мав стати демонстрацією впливу Кремля на Близькому Сході, довелося скасувати через низьку зацікавленість лідерів регіону. Проте замість цього увага світу була прикута до Єгипту, де проходив мирний саміт щодо Гази на чолі з Дональдом Трампом, пише The Guardian.

Попри кількамісячну підготовку, участь у саміті підтвердили лише президент Сирії Ахмед аль-Шараа та голова Ліги арабських держав Ахмед Абуль Гейт. Решта керівників держав проігнорували запрошення.

Водночас світова увага була прикута до Єгипту, де у Шарм-ель-Шейху відбувся "мирний саміт" щодо Гази. На ньому зібралися лідери країн Близького Сходу та Європи, а головними фігурами стали президент США Дональд Трамп і єгипетський лідер Абдель Фатах ас-Сісі. Росію на захід не запросили.

Аналітики зазначають, що відсутність Москви на ключовій близькосхідній події демонструє реальне ослаблення позицій Кремля.

"Дипломатична роль Росії на Близькому Сході ослабла через війну в Україні. Основні гравці регіону більше не орієнтуються на Москву", — сказала експертка з російської зовнішньої політики Ганна Нотте.

Для Путіна Близький Схід довгий час був важливим напрямком міжнародного впливу. Військове втручання Росії в Сирії у 2015 році врятувало режим Башара Асада та забезпечило Кремлю військову присутність у Середземному морі.

Але після початку війни проти України ресурси Москви були перекинуті на фронт, що підірвало її можливості підтримувати союзників у регіоні.

Попри давні контакти з Палестинською автономією та ХАМАС, Росія не брала участі в переговорах, які завершилися угодою про припинення вогню в Газі. Ставка Путіна на союз з Іраном та відверта підтримка палестинців віддалили Москву від Ізраїлю.

Публічно Кремль намагається демонструвати лояльність до мирних ініціатив США. Путін заявив, що відклав проведення свого саміту, "щоб не заважати Трампу", і назвав американські зусилля "історичними". Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров визнав, що Росія "не буде нав’язувати свої послуги" у близькосхідному врегулюванні.

Ситуація на Близькому Сході лише частково відображає ширшу тенденцію — зниження глобального впливу Росії. Колишні союзники Москви в Центральній Азії та на Кавказі — Вірменія, Азербайджан і Казахстан — дедалі активніше налагоджують відносини із Заходом.

У серпні Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану, які підписали мирну угоду та домовилися про створення "Шляху Трампа" — транспортного коридору через Вірменію до Нахічевані. Обидва лідери цього тижня також прибули до Єгипту на "мирний саміт".

Кремль заявляє, що "Росія-Арабський" саміт перенесуть на листопад. Але, як зазначають експерти, його проведення навряд чи змінить ситуацію.

"Такі саміти мають лише символічне значення — щоб показати, що Росія не ізольована. Але вони не повернуть Москві статус головного гравця у регіоні", — підсумувала Нотте.