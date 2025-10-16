Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Новий гендиректор Nestlé оголосив про скорочення 16 000 працівників через заходи економії

Скорочення становлять майже 6% від загальної кількості співробітників компанії.

Новий гендиректор Nestlé оголосив про скорочення 16 000 працівників через заходи економії
Nestlé
Фото: EPA/UPG

Новий генеральний директор Nestlé Філіп Навратіль оголосив, що протягом найближчих двох років компанія звільнить 16 000 працівників.

Як пише Financial Times, про це йдеться у новиму плані підвищення продажів, скорочення витрат і концентрації на найуспішніших підрозділах компанії. 

"Світ змінюється, і Nestlé має змінюватися швидше. Це включатиме складні, але необхідні рішення щодо скорочення персоналу протягом наступних двох років", – заявив Навратіль.

Компанія, яка володіє такими брендами, як Kit Kat і Nescafé, повідомила, що скорочення торкнуться 12 000 "офісних" посад із 118 000 та 4 000 виробничих і логістичних робочих місць із 158 000.

Навратіль, третій генеральний директор Nestlé менш ніж за півтора року, заявив, що прискорить програму економії свого попередника, збільшивши цільові заощадження з 2,5 до 3 мільярдів швейцарських франків (3,7 млрд доларів США) до 2027 року, щоб вивільнити більше готівки.

Nestlé вже два роки стикається зі сповільненням зростання обсягів продажів, оскільки споживачі, втомлені від підвищення цін, почали переходити на дешевші товари власних марок.

Інвестори сподіваються, що Навратіль разом із новим головою ради директорів Пабло Ісла (колишнім керівником іспанської групи Inditex, власника Zara) переглянуть бізнес-портфель Nestlé, щоб скоротити борг, який майже подвоївся з 2020 року.

Серед можливих рішень:

  • продаж кондитерського бізнесу або брендів заморожених продуктів;
  • зменшення 20,1% частки Nestlé у французькій косметичній компанії L’Oréal.

Цього року Nestlé виокремила європейський водний бізнес (зокрема бренд Perrier) у незалежну структуру, що може стати підготовкою до часткового продажу.

Також у липні компанія оголосила стратегічний перегляд брендів вітамінів масового сегмента.

  • Нещодавно компанія Nestle звільнила генерального директора - 63-річного Лорана Фрейкса - через романтичні стосунки з підлеглою особою.
  • Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну не всі компанії-виробники харчових продуктів та побутових товарів вирішили вийти з Росії. Серед тих, хто не зміг розпрощатися з російським ринком - Nestle. Через це НАЗК внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. 
  • Nestlе продовжує роботу в Росії станом на вересень 2025 року, хоча й значно обмежила свою діяльність у 2022 році, призупинивши інвестиції та продаж  брендів  KitKat та Nesquik.
