Ferrari скорочує постачання авто до Великої Британії після відтоку багатіїв з країни

З квітня діє нова система, яка зобов’язує резидентів Британії сплачувати податки з глобальних доходів і активів.

Ferrari скорочує постачання авто до Великої Британії після відтоку багатіїв з країни
Ferrari Mondial T, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ferrari скоротила кількість автомобілів, які вона продає у Великій Британії, щоб зупинити зниження залишкової вартості автомобілів, спричинене відходом заможних людей після податкових змін та скасування статусу нерезидента.

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья у коментарі Financial Times зазначив, що "деякі люди виїжджають з країни з податкових причин, але після зменшення постачань є певна стабілізація".

Крок Ferrari демонструє наслідки рішення британського уряду скасувати податкові пільги для нерезидентів та підвищити збори для заможних осіб.

З квітня діє нова система, яка зобов’язує резидентів Британії сплачувати податки з глобальних доходів і активів. Міністр фінансів країни Рейчел Рівз натомість заперечує, що через це почався масовий виїзд багатих осіб, і заявляє, що "Британія — чудова країна, у якій люди хочуть жити".

Ferrari побоюється, що зміни податкового режиму можуть зменшити попит серед її основної клієнтури, що спричинить коливання залишкових цін – вартості автомобіля після завершення лізингового договору.

Також на ринок впливає невизначеність через мита США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Компанія почала суттєво обмежувати поставки до Великої Британії близько пів року тому. За словами Віньї, це не лише податки. Впливає також і те, що машини з правим кермом не завжди можна перепродати в інших країнах. 

У деяких інших країнах вартість уживаних моделей Ferrari знизилася через надмірну індивідуалізацію авто, що ускладнює їхній перепродаж.

За даними Auto Trader, залишкова вартість моделі Purosangue впала на 12,2%, а SF90 Stradale — на 6,6% між січнем і жовтнем, хоча нещодавно ситуація стабілізувалася.

Ferrari, яка має прибутковість 30%, підтримує високу ціну своїх авто завдяки обмеженню пропозиції. Інвестори стежать, чи зможе Ferrari зберегти високу залишкову вартість авто, коли у модельному ряду з’являться гібриди та електрокари.
