Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

В Італії біля будинку відомого журналіста-розслідувача вибухнула бомба

Вибух пошкодив два автомобілі та сусідній будинок.

В Італії біля будинку відомого журналіста-розслідувача вибухнула бомба
Сігфрідо Рануччі
Фото: Corriere della Sera

Вчора ввечері біля будинку одного з провідних журналістів-розслідувачів Італії пролунав вибух, пошкодивши два автомобілі та сусідній будинок, повідомляє Reuters.

Сігфрідо Рануччі, ведучий щотижневої програми RAI “Report” ‒ найвідомішої в Італії програми журналістських розслідувань, роками перебував під охороною поліції. І він, і його редакція отримували багато різних погроз, йдеться, зокрема, про кулі у листах.

“Report” часто конфліктував з урядом, унаслідок чого кілька членів правої коаліції прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні, зокрема міністр фінансів Джанкарло Джорджетті, міністр промисловості Адольфо Урсо, партія Мелоні “Брати Італії” та керівник апарату прем’єрки Гаетано Капуті, подали до суду на програму.

Журналіст повідомив, що біля входу до його будинку в Кампо Асколано, приблизно за 30 кілометрів на південь від Риму, встановили вибухівку, ймовірно, виготовлену з піротехнічних матеріалів. Вибух стався приблизно через 20 хвилин після того, як Рануччі повернувся додому. Вибух практично знищив два автомобілі, що належали Рануччі та його доньці. Ніхто не постраждав.

Фото: EPA/UPG

Рануччі зазначив, що не може сказати, чи пов'язаний інцидент з його роботою. Інформаційне агентство ANSA повідомило, що антимафіозні прокурори відкрили справу за статтею про умисне пошкодження майна з обтяжувальною обставиною — використанням мафіозних методів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала вибух “серйозним актом залякування”, додавши, що “свобода та незалежність інформації є основними цінностями наших демократій, які ми продовжуватимемо захищати”.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що охорону Рануччі посилять.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies