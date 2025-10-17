В Італії біля будинку відомого журналіста-розслідувача вибухнула бомба

Вчора ввечері біля будинку одного з провідних журналістів-розслідувачів Італії пролунав вибух, пошкодивши два автомобілі та сусідній будинок, повідомляє Reuters.

Сігфрідо Рануччі, ведучий щотижневої програми RAI “Report” ‒ найвідомішої в Італії програми журналістських розслідувань, роками перебував під охороною поліції. І він, і його редакція отримували багато різних погроз, йдеться, зокрема, про кулі у листах.

“Report” часто конфліктував з урядом, унаслідок чого кілька членів правої коаліції прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні, зокрема міністр фінансів Джанкарло Джорджетті, міністр промисловості Адольфо Урсо, партія Мелоні “Брати Італії” та керівник апарату прем’єрки Гаетано Капуті, подали до суду на програму.

Журналіст повідомив, що біля входу до його будинку в Кампо Асколано, приблизно за 30 кілометрів на південь від Риму, встановили вибухівку, ймовірно, виготовлену з піротехнічних матеріалів. Вибух стався приблизно через 20 хвилин після того, як Рануччі повернувся додому. Вибух практично знищив два автомобілі, що належали Рануччі та його доньці. Ніхто не постраждав.

Фото: EPA/UPG

Рануччі зазначив, що не може сказати, чи пов'язаний інцидент з його роботою. Інформаційне агентство ANSA повідомило, що антимафіозні прокурори відкрили справу за статтею про умисне пошкодження майна з обтяжувальною обставиною — використанням мафіозних методів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала вибух “серйозним актом залякування”, додавши, що “свобода та незалежність інформації є основними цінностями наших демократій, які ми продовжуватимемо захищати”.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що охорону Рануччі посилять.