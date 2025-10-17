Суд ЄС дозволив кваліфікувати домашніх тварин на авіарейсах як багаж

Європейський суд поставив крапку у питанні того, як авіакомпанії мають виплачувати компенсації за втрачених домашніх улюбленців.

Як пише The Guardian, відтепер перевізники офіційно можуть вважати тварин, які подорожують у спеціальних кейсах, багажем. Суд пояснив, що пасажирами на борту можуть вважатися лише особи, а коти, собаки та інші домашні тварини під поняття "особи" юридично не підпадають.

Потреба у тлумаченні виникла понад шість років тому, коли пасажирка, що летіла з Буенос-Айреса до Барселони, подала позов щодо компенсації за загубленого пса Мона. Жінка хотіла, щоб компанія Iberia заплатила їй 5 тисяч євро - це відчутно більше, ніж максимальна сума, передбачена правилами перевізника за втрачений багаж. Зрештою суд став на бік авіакомпаній.