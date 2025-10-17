Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Суд ЄС дозволив кваліфікувати домашніх тварин на авіарейсах як багаж

Авіакомпанії мають бути задоволені вироком.

Суд ЄС дозволив кваліфікувати домашніх тварин на авіарейсах як багаж
Фото: guardian.co.uk

Європейський суд поставив крапку у питанні того, як авіакомпанії мають виплачувати компенсації за втрачених домашніх улюбленців.

Як пише The Guardian, відтепер перевізники офіційно можуть вважати тварин, які подорожують у спеціальних кейсах, багажем. Суд пояснив, що пасажирами на борту можуть вважатися лише особи, а коти, собаки та інші домашні тварини під поняття "особи" юридично не підпадають.

Потреба у тлумаченні виникла понад шість років тому, коли пасажирка, що летіла з Буенос-Айреса до Барселони, подала позов щодо компенсації за загубленого пса Мона. Жінка хотіла, щоб компанія Iberia заплатила їй 5 тисяч євро - це відчутно більше, ніж максимальна сума, передбачена правилами перевізника за втрачений багаж. Зрештою суд став на бік авіакомпаній. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies