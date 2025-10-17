Саудівська Аравія веде переговори зі США щодо оборонної угоди

Угоду сподіваються укласти під час візиту наслідного принца Мохаммеда бін Салмана до Білого дому.

Саудівська Аравія обговорює зі адміністрацією Дональда Трампа новий оборонний договір, подібний до угоди між США та Катаром, підписаної минулого місяця, яка передбачає, що будь-який напад на Катар вважатиметься загрозою "миру й безпеці" Сполучених Штатів.

Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Королівство сподівається укласти угоду під час візиту наслідного принца Мохаммеда бін Салмана до Білого дому наступного місяця, очікуючи, що документ буде "потужним" і включатиме посилене військове та розвідувальне співробітництво.

Представник адміністрації Трампа підтвердив,що ведуться обговорення щодо можливого "підписання чогось", коли прибуде наслідний принц, але деталей поки не уточнюють.

Білий дім і Держдепартамент відмовилися від коментарів, але наголосили, що військове співробітництво США та Саудівської Аравії є "міцною основою регіональної стратегії Вашингтона". У заяві зазначено, що США віддані безпеці регіону й продовжуватимуть працювати з Ер-Ріядом над врегулюванням конфліктів, регіональною інтеграцією та боротьбою з тероризмом.

Візит принца Мохаммеда відбудеться через кілька тижнів після того, як президент Штатів Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару, заявивши, що США вживатимуть "усіх законних і необхідних заходів – дипломатичних, економічних, а якщо потрібно, військових" у разі нападу на цю країну.

Саудівська Аравія, яка давно прагне оборонного договору зі США, раніше вела переговори з адміністрацією Байдена, поєднуючи їх із планами нормалізації відносин з Ізраїлем. Однак ці зусилля зірвалися після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року та війни в Газі.

Принц Мохаммед, який звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі, заявив, що нормалізація можлива лише після створення палестинської держави, чому категорично противиться прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Нині Ер-Ріяд веде переговори вже з адміністрацією Трампа, щоб підписати окрему оборонну угоду – або як міжнародний договір, або як президентський указ.

Експерти зазначають, що нова угода може бути більш масштабною, ніж катарська, і включатиме:

високотехнологічні закупівлі озброєнь, зокрема винищувачів F-35;

спільні програми боротьби з безпілотними загрозами;

розширене обмінювання розвідданими.

Колишня радниця Ради нацбезпеки США Кірстен Фонтенроуз зауважила, що "саудівці хочуть не просто "катарського рівня" – вони хочуть понад те".

Водночас деякі експерти зауважують, що бажання Трампа побачити нормалізацію відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем може стати каменем спотикання.

Принц Мохаммед, який підтримує тісні зв’язки з Трампом та його зятем Джаредом Кушнером, готується до свого першого візиту до США з 2018 року.

Саудівська Аравія є одним із найбільших покупців американської зброї. Під час минулої поїздки Трампа до регіону Білий дім оголосив про угоду на 142 млрд доларів, що вдвічі перевищує оборонний бюджет королівства на 2024 рік – і названа найбільшою оборонною угодою в історії.

Проте Ер-Ріяд, як і інші держави Затоки, все більше сумнівається у стабільності американської політики та її здатності гарантувати безпеку регіону.

У 2019 році США майже не відреагували на атаку дронів і ракет (у якій звинувачували Іран) на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, що тимчасово знизило видобуток нафти наполовину.

Минулого місяця Саудівська Аравія підписала "стратегічний взаємний оборонний пакт" із ядерною державою – Пакистаном, подаючи сигнал США та Ізраїлю, що готова диверсифікувати свої альянси для зміцнення обороноздатності.