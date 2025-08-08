Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСвіт

Розвідка: російські компанії масово скорочують зарплати працівникам

Правціників змушують йти у вимушену відпустку.

Розвідка: російські компанії масово скорочують зарплати працівникам
Фото: СЗРУ

Щонайменше шість великих російських компаній, в яких працює більше 800 тисяч осіб, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні та знизили зарплати через кризу в РФ.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, найбільший виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня переводить свої підприємства та керуючі офіси на "чотириденку". Причини – падіння споживання цементу. 

За прогнозами, виробництво цементу в РФ у 2025 році зменшиться на 7,5 % – до 51,4 млн тонн. Споживання цього року може впасти щонайменше на 12 %.

Скорочення персоналу розпочалося на суднобудівному заводі "Вимпел" у Рибінську, що входить до Об’єднаної суднобудівної корпорації. Дефіцит її бюджету перевищив один трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ наприкінці липня перейшов на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на 60 %. Раніше аналогічні рішення прийняли ГАЗ, КамАЗ та ПАЗ. "АвтоВАЗ" розглядає запровадження скороченого тижня з 29 вересня.

Тим часом у Санкт-Петербурзі 16 % працівників повідомили, що їх змушують іти у відпустку без згоди. У москві таких випадків понад 20 %, у Ростовській області – понад 27 %, що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій країні.
