Reuters: Індія призупинила реалізацію закупівель американської зброї та літаків після мит Трампа

Індія скасувала візит міністра оборони до Вашингтона.

Reuters: Індія призупинила реалізацію закупівель американської зброї та літаків після мит Трампа
Ілюстративне фото

Нью-Делі призупинив свої плани щодо реалзацї закупівлі нової американської зброї та літаків після того, як президент США Дональда Трамп оголосив про додаткові мита проти Індії за купівлю російської нафти.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела обізнані із ситуацією. 

Як повідомили три індійські чиновники, це перший конкретний прояв невдоволення Індії після того, як Трамп оголосив про підвищення мит для Індії за закупівлі російської нафти. Це призвело до зниження відносин між Вашингтоном та Нью-Делі до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Індія планувала направити міністра оборони Раджнатха Сінгха до Вашингтона найближчими тижнями для оголошення деяких закупівель, але цю поїздку було скасовано. Міністр планував у США оголосити про придбання шести розвідувальних літаків Boeing P8I та систем підтримки для ВМС Індії під час своєї поїздки.

Переговори щодо закупівлі літаків у США у рамках запропонованої угоди на 3,6 мільярда американських доларів перебувають на "просунутій стадії".

За інформацією одного із чиновників, письмових розпоряджень щодо призупинення закупівель зброї у США не було надано, що дає Нью-Делі можливість швидко змінити курс, хоча "принаймні наразі жодного руху вперед немає" у цьому питанні.
