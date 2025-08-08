Армія Лівану має до кінця серпня розробити план роззброєння “Хезболли”

Напередодні угруповання відхилило рішення уряду країни про вилучення зброї. Кабінет міністрів Лівану розглянув на засіданні пропозицією США щодо розброєння.

Кабінет міністрів Лівану вдруге за кілька днів зібрався, щоб обговорити складне завдання роззброєння "Хезболли", повідомляє France24.

Напередодні угруповання відхилило рішення уряду про вилучення зброї.

На зустрічі, яка тривала понад чотири години, розглядалася пропозиція США, яка включає графік роззброєння "Хезболли", при цьому Вашингтон тиснув на Бейрут, щоб той вжив заходів.

Міністр інформації Лівану Пол Моркос заявив, що кабінет міністрів схвалив внесення американського тексту без обговорення конкретних термінів. Раніше влада заявила, що роззброєння має відбутися до кінця цього року.

У внесенні, схваленому на зустрічі в четвер, перелічено 11 "цілей", зокрема:

забезпечення стійкості листопадового припинення вогню з Ізраїлем;

поступове припинення збройної присутності всіх неурядових організацій, включно з "Хезболлою", на всій території Лівану;

розгортання ліванських військ у прикордонних районах;

виведення ізраїльських військ з п'яти місць на півдні, які вони продовжують окупувати з часів минулорічної війни з "Хезболлою".

Листопадове припинення вогню, спрямоване на припинення більше ніж річних воєнних дій між Ізраїлем та "Хезболлою", передбачало, що озброєння в Лівані має бути обмежене шістьма військовими та безпековими відомствами.

До кінця серпня військові Лівану мають представити виконавчий план обмеження зброї лише через урядові сили. Тільки тоді уряд розгляне всі положення пропозиції США, реалізація якої "залежить від схвалення кожної із зацікавлених країн", додав Моркос.