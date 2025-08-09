AXIOS: високопосадовці США, України та Європи зберуться напередодні зустрічі Трампа і Путіна

Високопосадовці США, України та кількох європейських країн планують зустрітися 9-10 серпня у Великій Британії, щоб спробувати досягти спільних позицій перед анонсованою зустріччю президента США Трампа із президентом РФ Владіміром Путіним, пише Axios з посиланням на джерела, обізнані з планами.

Як пише видання, Україна та союзники по НАТО стурбовані тим, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо припинення війни, не беручи до уваги їхні позиції.

Ідея особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями. Логістика запропонованої зустрічі все ще обговорюється, як і учасники.

Хоча Трамп на початку цього тижня підписав указ, який дозволяє запровадження санкцій проти країн, що купують російську нафту, а також оголосив про заплановане підвищення тарифів для Індії, він так і не оголосив про нові санкції проти РФ, після того як термін ультиматуму для Росії закінчився 8 серпня.

6 липня Трамп провів телефонну конференцію з президентом Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами. За словами двох співрозмовників, спецпосланець США Стів Віткофф, який зустрівся з Путіним минулого тижня, повідомив учасникам діалогу про вимоги диктатора РФ.

Російський диктатор заявив про згоду припинити війну, якщо Україна поступиться Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. У деяких учасників діалогу склалося враження, що Путін нібито готовий відмовитися від зазіхання на Херсонську та Запорізьку області, зазначили співрозмовники.

Однак наступного дня Віткофф провів ще одну конференцію, на якій повідомив, що Путін на цих двох територіях згоден "заморозити" нинішні позиції своєї армії.

Під час телефонної конференції в п'ятницю сторони обговорили можливість особистої зустрічі, щоб спробувати узгодити спільну позицію. "Ми зосередилися на узгодженні позицій, щоб якомога швидше досягти сталого та справедливого миру в Україні. Ми готові працювати якомога продуктивніше, щоб врятувати життя та зупинити бойові дії", – написав керівник офісу президета України Андрій Єрмак.

Українські офіційні особи перебувають у замішанні щодо деталей російської пропозиції та позиції США. Український чиновник повідомив, що навіть якщо Зеленський погодиться на ці вимоги, то йому доведеться провести референдум про поступки територіями, як того вимагає Конституція.