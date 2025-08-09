Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Telegraph: лівійський поплічник Путіна допомагає йому спровокувати нову міграційну кризу на східних кордонах ЄС

Європейська комісія відстежила збільшення кількості рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом.

Telegraph: лівійський поплічник Путіна допомагає йому спровокувати нову міграційну кризу на східних кордонах ЄС
Халіфа Хафтар і Путін у Москві, 10 травня 2025
Фото: EPA/UPG

Очільник Кремля Владімір Путін, схоже, об'єднався з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром (Khalifa Haftar), щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі, пише The Telegraph. 

Європейська комісія відстежила збільшення кількості рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом, столицею Білорусі.

За словами офіційних осіб, ця схема свідчить про можливу координацію з генералом Халіфою Хафтаром, військовим лідером, який контролює значну частину східної Лівії, для сприяння хвилі нелегальної міграції до блоку.

Це може означати повторення літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних шукачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі, що, за словами офіційних осіб, було організованою Росією спробою дестабілізувати ЄС.
