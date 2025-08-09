Європейська комісія відстежила збільшення кількості рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом.

Халіфа Хафтар і Путін у Москві, 10 травня 2025

Очільник Кремля Владімір Путін, схоже, об'єднався з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром (Khalifa Haftar), щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі, пише The Telegraph.

За словами офіційних осіб, ця схема свідчить про можливу координацію з генералом Халіфою Хафтаром, військовим лідером, який контролює значну частину східної Лівії, для сприяння хвилі нелегальної міграції до блоку.

Це може означати повторення літа 2021 року, коли десяткам тисяч потенційних шукачів притулку допомогли перетнути кордони Білорусі, що, за словами офіційних осіб, було організованою Росією спробою дестабілізувати ЄС.