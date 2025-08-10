Трамп хоче виселити бездомних із Вашингтона та відправити їх "далеко від столиці"

Щоночі у місті з населенням близько 700 тис. є 3782 людини, які перебувають у стані бездомності.

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність виселення бездомних із Вашингтона та ув’язнення злочинців, незважаючи на заяви мера американської столиці про відсутність зростання рівня злочинності.

"Бездомні мають виїхати НЕГАЙНО. Ми надамо вам місця для проживання, але ДАЛЕКО від столиці. Злочинцям виїжджати не потрібно – ми посадимо вас у в’язницю, де вам і місце. Я зроблю нашу столицю безпечнішою та красивішою, ніж вона будь-коли була", – написав Трамп на платформі Truth Social.

Його допис супроводжувався фотографіями наметів і вулиць Вашингтона зі сміттям. Білий дім відмовився пояснити, на якій правовій підставі Трамп міг би виселити людей із міста.

Американський президент планує провести в понеділок пресконференцію, присвячену "зупинці насильницької злочинності у Вашингтоні, округ Колумбія", але невідомо, чи озвучить він додаткові деталі свого плану виселення.

За даними організації Community Partnership, яка працює над зменшенням кількості бездомних у Вашингтоні, щоночі у місті з населенням близько 700 тис. є 3782 людина, які перебувають у стані бездомності. Більшість із них розміщені в притулках або тимчасовому житлі. Приблизно 800 людей вважаються такими, що перебувають на вулиці.

Представник Білого дому в п’ятницю повідомив, що в місті розгортають додаткові сили правоохоронців після нападу на молодого співробітника адміністрації Трампа, що обурило президента.

Очільниця Вашингтону Мюріел Баузер у неділю заявила, що столиця не переживає сплеску злочинності.

"Правда в тому, що у 2023 році ми мали жахливий сплеск злочинності, але зараз не 2023 рік. За останні два роки ми знизили рівень насильницьких злочинів у цьому місті, опустивши його до найнижчого рівня за 30 років", – сказала вона в ефірі MSNBC’s The Weekend.

Баузер зазначила, що Трамп дуже добре знає про співпрацю міста з федеральними правоохоронцями після зустрічі з ним кілька тижнів тому в Овальному кабінеті.

Вона також нагадала, що президент має повноваження залучити Національну гвардію, якщо захоче, як це нещодавно зробили в Лос-Анджелесі після імміграційних протестів попри заперечення місцевої влади.

Конгрес США контролює бюджет Вашингтона, але мешканці мають право обирати мера та міську раду. Щоб Трамп міг взяти місто під контроль, Конгрес, ймовірно, мав би ухвалити закон, який скасував би чинний порядок місцевого самоврядування, а Трамп мав би його підписати.