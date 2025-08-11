Шмигаль обговорив міністром оборони Естонії спільне оборонне виробництво

Міністр оборони України Денис Шмигаль обоговорив із естонським колегою Ганно Певкуром поглиблення співробітництва в оборонно-промисловій сфері та започаткування спільних підприємств.

Про це Денси Шмигаль повідомив у соцмережах.

Шмигаль подякував Естонії за рішення виділяти щорічно 0,25% ВВП на підтримку України. “У межах цієї ініціативи координуємо наші пріоритети та поглиблюємо співпрацю з естонськими виробниками ОПК”.

Під час зустрічі міністри оборони обговорювали започаткування спільних підприємств. Україна високо цінує практичну допомогу, яку Естонія надає в межах ІТ-коаліції, тренування військових та постачання необхідного обладнання.

“Важливо, щоб уся військова допомога для Сил оборони України надходила вчасно. Маємо посилювати тиск на агресора”, — наголосив Шмигаль і подякував Естонії за солідарність та послідовну підтримку.