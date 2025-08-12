Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після поранення на мітингу

Раніше у медзакладі повідомили, що його стан погіршився через крововилив у центральній нервовій системі.

Колумбійський сенатор і кандидат у президенти Мігель Урібе, якого два місяці тому поранили в голову під час передвиборчого заходу, помер рано вранці в понеділок у віці 39 років.

Як пише Reuters, про це повідомила лікарня Fundación Santa Fe, де він перебував. Його дружина, Марія Клаудія Таразона, повідомила про смерть у соцмережах.

Раніше у медзакладі повідомили, що його стан погіршився через крововилив у центральній нервовій системі.

Урібе, представник відомої політичної родини та депутат від правої опозиції, був поранений у Боготі 7 червня, коли виступав на мітингу. Цей напад став найсерйознішим випадком політичного насильства за останні два десятиліття.

Держсекретар США Марко Рубіо написав, що глибоко засмучений новиною, і що США "солідарні з його родиною, колумбійським народом, як у жалобі, так і в прагненні добитися справедливості для винних".

За підозрою у нападі заарештовано шість осіб, серед них двох чоловіків, які, за даними генеральної прокуратури, зустрілися у Медельїні, щоб спланувати вбивство.

15-річного хлопця, якого підозрюють у виконанні замаху, затримали протягом кількох годин після злочину, але поліція продовжує шукати замовників.

Міністр оборони Педро Санчес у понеділок пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Його відомство призначило винагороду у 3 мільярди песо (приблизно 740 тис. доларів) за інформацію, яка допоможе знайти винних, і повідомило, що в розслідуванні допомагають США, Велика Британія та ОАЕ.

Урібе швидко зробив політичну кар’єру як депутат від правої партії "Демократичний центр" та кандидат у президенти, відомий різкою критикою лівого президента Густаво Петра. У відео, опублікованих у день замаху, він закликав поважати принцип поділу влади та відкинув референдум, ініційований Петра щодо трудової реформи. Також він критикував обмеження президента для нафтової галузі, обіцяючи план із залучення інвестицій та гарантій для бізнесу.

У 25 років він був обраний до міської ради Боготи, де став помітним опонентом Петра, який тоді був мером столиці, критикуючи його політику у сфері поводження з відходами та соціальних програм.

На парламентських виборах 2022 року Урібе очолив список у Сенат від "Демократичного центру". Після замаху його місце у Сенаті накрили прапором Колумбії.

Його дід по матері, Хуліо Сесар Турбай, був президентом Колумбії у 1978–1982 роках, а дід по батькові, Родріго Урібе Ечаваррія, очолював Ліберальну партію і підтримував успішну президентську кампанію Вірхіліо Барко у 1986 році.

Мати загиблого сенатора, журналістка Діана Турбай, загинула у 1991 році під час невдалої рятувальної операції після викрадення картелем Медельїна, очолюваним наркобароном Пабло Ескобаром.