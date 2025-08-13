Мадонна закликала Папу Римського втрутитися у війну в Газі

Американська культова співачка Мадонна через соціальні мережі закликала Папу Римського Лева XIV відвідати Газу, яка нині стала головною воєнною ціллю операції ізраїльської армії.

Як пише BBC, королева поп-музики заявила, що не може спостерігати за стражданнями палестинських дітей, які потерпають від голоду. Мадонна стверджує, що приїзд понтифіка "принесе світло дітям, поки ще не пізно", а також переконана, що очільник Римо-католицької церкви є єдиним світовим діячем, якому не можуть відмовити у в'їзді до Гази.

Слова Мадонни суголосні заявам урядів Канади, Японії, Австралії, Сполученого Королівства та Європейського Союзу, у яких йдеться про "голод, що відбувається просто на наших очах". Ізраїль закликають припинити обстріли Гази та забезпечити гуманітарні коридори для продовольства.

Папа Лев XIV у своїх проповідях та зверненнях неодноразово просив міжнародну спільноту стежити за дотриманням гуманітарного права на Близькому Сході та захищати цивільних від принципу "загального покарання" та невибіркового застосування сили.