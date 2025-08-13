У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

Мадонна закликала Папу Римського втрутитися у війну в Газі

Несподіване звернення поп-зірки до понтифіка.

Мадонна закликала Папу Римського втрутитися у війну в Газі
Мадонна
Фото: EPA/UPG

Американська культова співачка Мадонна через соціальні мережі закликала Папу Римського Лева XIV відвідати Газу, яка нині стала головною воєнною ціллю операції ізраїльської армії.

Як пише BBC, королева поп-музики заявила, що не може спостерігати за стражданнями палестинських дітей, які потерпають від голоду. Мадонна стверджує, що приїзд понтифіка "принесе світло дітям, поки ще не пізно", а також переконана, що очільник Римо-католицької церкви є єдиним світовим діячем, якому не можуть відмовити у в'їзді до Гази.

Слова Мадонни суголосні заявам урядів Канади, Японії, Австралії, Сполученого Королівства та Європейського Союзу, у яких йдеться про "голод, що відбувається просто на наших очах". Ізраїль закликають припинити обстріли Гази та забезпечити гуманітарні коридори для продовольства.

Папа Лев XIV у своїх проповідях та зверненнях неодноразово просив міжнародну спільноту стежити за дотриманням гуманітарного права на Близькому Сході та захищати цивільних від принципу "загального покарання" та невибіркового застосування сили.   
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies