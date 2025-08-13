Трамп заявив про «велику ймовірність» проведення зустрічі з Путіним і Зеленським

«На першій (зустрічі – Ред .) я з’ясую, де ми зараз і що ми робимо», - сказав американський президент.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що «швидка друга зустріч» між Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та ним, ймовірно, відбудеться після перемовин у Алясці у п’ятницю, пише Sky News.

«Є дуже велика ймовірність, що ми проведемо другу зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, бо на першій я з’ясую, де ми зараз і що ми робимо», — сказав Трамп 13 серпня на пресконференції у Вашингтоні.

Він додав, що якщо перша зустріч із російським диктатором у п’ятницю «пройде добре», тоді відбудеться «швидка друга зустріч» між Путіним і Зеленським «і зі мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутній».