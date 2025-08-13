У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Трамп заявив про «велику ймовірність» проведення зустрічі з Путіним і Зеленським

«На першій (зустрічі – Ред.) я з’ясую, де ми зараз і що ми робимо», - сказав американський президент.

Трамп заявив про «велику ймовірність» проведення зустрічі з Путіним і Зеленським
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що «швидка друга зустріч» між Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та ним, ймовірно, відбудеться після перемовин у Алясці у п’ятницю, пише Sky News.

«Є дуже велика ймовірність, що ми проведемо другу зустріч, яка буде продуктивнішою за першу, бо на першій я з’ясую, де ми зараз і що ми робимо», — сказав Трамп 13 серпня на пресконференції у Вашингтоні.

Він додав, що якщо перша зустріч із російським диктатором у п’ятницю «пройде добре», тоді відбудеться «швидка друга зустріч» між Путіним і Зеленським «і зі мною, якщо вони захочуть, щоб я був присутній».

  • Зеленський того ж дня під час візиту до Німеччини мав онлайн-зустріч з американським колегою і президенткою Єврокомісії і генсеком НАТО, лідерами Великої Британії, Фінляндії, Франції, Італії, Польщі. Йшлося про спільні позиції на тему переговорів із Росією.
  • Напередодні на зустрічі з журналістами український президент, коментуючи п'ятничну зустріч Трампа і Путіна, заявив, що нашій державі потрібні гарантії безпеки і розмови про Україну без України не спрацюють.
