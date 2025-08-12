У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Президент: розмови без нас про нас не спрацюють. Україні потрібні гарантії безпеки

«У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США», - анонсував глава держави.

Президент: розмови без нас про нас не спрацюють. Україні потрібні гарантії безпеки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Нашій державі потрібні гарантії безпеки і розмови про Україну без України не спрацюють.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський вважає, що «Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна». 

«Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат. І, в принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була», - сказав глава держави.

Зеленський пояснив, ому він наполягав на цьому.

«Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні – це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи», - підкреслив президент.

Також він сказав, що «ми підтримуємо те, що хотів президент Трамп – ceasefire, а потім сідати за стіл перемовин і про все інше говорити. Бо предметні і продуктивні розмови без нас про нас не спрацюють. Вони можливі, але вони не будуть сприйматись по факту. Як я не можу нічого говорити про іншу державу або приймати рішення» 

Коментуючи майбутню зустріч Трампа і Путіна, Зеленський сказав: «Я вважаю, що Путін виграє в цьому. Тому що він добивається, вибачте, фотографій. Йому потрібна фоточка із зустрічі з президентом Трампом. Якщо ми зустрічаємось втрьох і не домовляємося, то не домовляється Україна і Росія, а не Сполучені Штати. І президент Трамп тут не тільки медіатор, він у переможній ситуації, бо Америка змогла посадити за стіл “рускіх” і українців. Неважливо, що ми готові, а вони не готові – все це зайві деталі. Америка виглядає сильною, якою вона і є. Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно». 

За словами Зеленського, він не знає, про що будуть лідери США І РФ говорити без України. «Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох, щонайменше», - додав президент.

Щодо санкцій, то, за словами Зеленського, «Путін зробив кілька речей». 

«Перше: він буде зустрічатись на території США, я вважаю, що це його особиста перемога. Друге: він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США. Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі», - зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що «у нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США».
