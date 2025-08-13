Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Трегубов: росіяни продовжують спроби прориву до адмінмежі Дніпропетровщини

Росіяни застосовують тактику малих піхотних груп.

Трегубов: росіяни продовжують спроби прориву до адмінмежі Дніпропетровщини
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує спроби прориву та закріплення на Новопавлівському напрямку, щоб вийти в напрямку адмінмежі Дніпропетровської області.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"На Новопавлівському (напрямку - ред.) спроби росіян зайти і закріпитися в Дніпропетровській області досі присутні, і там теж не дуже все просто, на жаль", — каже Трегубов.

За словами речника, на цьому напрямку російські окупанти також застосовують тактику малих піхотних груп.

"Це ефективніше. Великими групами валити немає сенсу, а тактика швидких пересувань не дуже ефективною виявилася, коли вони (росіяни - ред.) використовували легку техніку. Зараз літо, зеленки багато, ось піхота і йде", — додає Трегубов.
