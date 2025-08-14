РЖД у вогні
«єВідновлення»: ще близько 1 000 родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло

В уряді поінформували, що програма «єВідновлення» працює вже понад два роки й допомогла близько 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло.

«єВідновлення»: ще близько 1 000 родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло
ілюстративне фото: наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Ще близько 1 000 родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення» – щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір.

З цієї суми – близько 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої – ними скористаються 839 людей. Ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин.

“Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя. Програма «єВідновлення» працює вже понад два роки й допомогла близько 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло”, – написала Юлія Свириденко.
