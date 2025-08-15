Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 14 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Вірівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Люди загинули та постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Вірівка, Зарічне, Добропілля, Слов’янськ, Золотий Колодязь.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 серпня.

Покровський район. У Добропіллі 1 людина поранена; у Вірівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок; у Святогорівці пошкоджено склад і 4 вантажівки. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади поранено людину, пошкоджено численні будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранено 2 людини; у Новоселівці пошкоджено 5 будинків і 8 господарчих будівель; в Олександрівці пошкоджено 10 будинків і 7 господарчих будівель. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватні будинки. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 12 будинків і 4 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies