Загалом за добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 14 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці і Вірівці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Люди загинули та постраждали у населених пунктах Костянтинівка, Вірівка, Зарічне, Добропілля, Слов’янськ, Золотий Колодязь.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 серпня.

Покровський район. У Добропіллі 1 людина поранена; у Вірівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок; у Святогорівці пошкоджено склад і 4 вантажівки. У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку. У Золотому Колодязі Шахівської громади поранено людину, пошкоджено численні будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Зарічному поранено 2 людини; у Новоселівці пошкоджено 5 будинків і 8 господарчих будівель; в Олександрівці пошкоджено 10 будинків і 7 господарчих будівель. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено приватні будинки. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 12 будинків і 4 автівки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.