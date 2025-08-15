Вранці росіяни атакували АЗС у Сумській громаді, водій авто – з опіками

Сьогодні, 15 серпня вранці, росіяни атакували дроном цивільне авто на автозаправній станції у Сумській області. Постраждав водій, він отримав опіки.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Цього ранку ворог атакував автозаправну станцію на околиці Сумської громади. Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа", – написав він у телеграмі.

Пошкоджене приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу.

Працівники АЗС не постраждали.