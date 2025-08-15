Головне за п'ятницю, 15 серпня: ракетний удар по Дніпру, удар по Сумах, майже 100 боєзіткнень, зустріч на Алясці

Бойові дії на Донеччині, 97 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибух на військовому заводі в Росії. Яким запам’ятається 1269-й день повномасштабної війни.

У штаті Аляска на військовій базі в місті Анкорідж годину тому розпочалася зустріч американського президента Дональда Трампа з Путіним.

Це перший виїзд російського диктатора за кордон до західної країни від дня повномасштабного нападу на Україну і перша очна зустріч із Трампом за його нинішню каденцію. Білий дім називає це "історичним самітом", а в інтер'єрі кімнати переговорів використали банер з написом "Прагнення до миру". Згідно з попереднім розкладом, Дональд Трамп планує вилетіти назад до Вашингтона близько 5 години ранку за київським часом. До цього він проведе закриту для преси зустріч із Путіним та візьме участь у підсумковій пресконференції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 серпня відбулося 97 боєзіткнень.

Понад третина боєзіткнень (35) від початку доби відбулась на Покровському напрямку. На Новопавлівському напрямку відбулось ще 12 боєзіткнень.

Покровськ очищений від російських ДРГ. У місті працюють українські військові та переміщаються цивільні, однак пересування наразі суттєво обмежено, інформує Генштаб ЗСУ.

"7 корпус ДШВ ЗСУ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних окупантів. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", — кажуть у Генштабі.

Українські підрозділи стримують росіян на Покровському та Добропільському напрямках, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо», - додав головком.

Сирський зазначив, що окупанти кидають у бій «нове “гарматне м’ясо” та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці».

У місті Дніпро унаслідок влучання російської ракети загинув чоловік.

Перед цим у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.

Російська армія завдала також удару по цивільній інфраструктурі у центральній частині Сумської громади.

Сьогодні, 15 серпня, коли на Алясці запланований саміт Трампа та Путіна, у Києві біля посольства США пройшла мирна акція на підтримку цивільних заручників, військовополонених та зниклих безвісти.

Як повідомляє фотокореспондент LB, в акції взяли участь близько сотні людей. Головне гасло заходу: «НІ обміну територіями – ми вимагаємо обміну полоненими».

Понад сотня учасників закликали звільнити всіх утримуваних осіб та підкреслювали, що про майбутнє України не можна домовлятися без її участі. Активісти висловили занепокоєння, що під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна може обговорюватися питання територіальних поступок.

Усі звернення озвучували також англійською мовою. Паралельно тривало збирання підписів під зверненням до президента США.

У Рязанській області стався вибух пороху на військовому заводі «Еластик», внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом губернатор повідомив про 5 загиблих. Близько 20 поранено.

Пожежа почалася в одному з цехів підприємства о 10:30 ранку.

З відкритих джерел відомо, що цей завод спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів.

Тримаймося!