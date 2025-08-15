Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

Саміт на Алясці: у Києві біля посольства США активісти закликали до обміну полоненими, а не територіями

В акції взяли участь близько сотні людей.

Фото: LB.ua

Сьогодні, 15 серпня, коли на Алясці запланований саміт Трампа та Путіна, у Києві біля посольства США пройшла мирна акція на підтримку цивільних заручників, військовополонених та зниклих безвісти. 

Як повідомляє фотокореспондент LB, в акції взяли участь близько сотні людей. 

Головне гасло заходу: «НІ обміну територіями – ми вимагаємо обміну полоненими». 

Понад сотня учасників закликали звільнити всіх утримуваних осіб та підкреслювали, що про майбутнє України не можна домовлятися без її участі.

Активісти висловили занепокоєння, що під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна може обговорюватися питання територіальних поступок. 

Усі звернення озвучували також англійською мовою: “Mr. Trump, no deals behind Ukraine's back!” (Пане Трампе, жодних угод за спиною України!), “Russia tortures Ukrainian prisoners of war” (Росія катує українських військовополонених.), “No trust to putin as international criminal!” (Немає довіри до Путіна як міжнародного злочинця!), “Ukraine in indivisible!” (Україна неподільна!) та інші. 

Паралельно тривало збирання підписів під зверненням до президента США.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies