Фото: LB.ua

Сьогодні, 15 серпня, коли на Алясці запланований саміт Трампа та Путіна, у Києві біля посольства США пройшла мирна акція на підтримку цивільних заручників, військовополонених та зниклих безвісти.

Як повідомляє фотокореспондент LB, в акції взяли участь близько сотні людей.

Головне гасло заходу: «НІ обміну територіями – ми вимагаємо обміну полоненими».

Понад сотня учасників закликали звільнити всіх утримуваних осіб та підкреслювали, що про майбутнє України не можна домовлятися без її участі.

Активісти висловили занепокоєння, що під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна може обговорюватися питання територіальних поступок.

Усі звернення озвучували також англійською мовою: “Mr. Trump, no deals behind Ukraine's back!” (Пане Трампе, жодних угод за спиною України!), “Russia tortures Ukrainian prisoners of war” (Росія катує українських військовополонених.), “No trust to putin as international criminal!” (Немає довіри до Путіна як міжнародного злочинця!), “Ukraine in indivisible!” (Україна неподільна!) та інші.

Паралельно тривало збирання підписів під зверненням до президента США.

