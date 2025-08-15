Генштаб: понад третина боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку

На Новопавлівському напрямку відбулось ще 12 боєзіткнень.

Станом на 22:00 15 серпня відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

На Куп’янському напрямку агресор двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Українські захисники успішно зупинили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 172 окупанти, з них 132 – безповоротно. Також знищено сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку ворог дванадцять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога.