На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

Спецслужби США та Росії координують безпеку зустрічі Трампа і Путіна, але побоюються шпигунства

Секретна служба США, агентство тісно співпрацює з охороною Путіна.

Спецслужби США та Росії координують безпеку зустрічі Трампа і Путіна, але побоюються шпигунства
секретна служба США

Під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці обидва лідери будуть перебувати під посиленим захистом, який має убезпечити їх як від фізичних загроз, так і від можливого шпигунства з боку протилежної сторони, пише CNN.

За інформацією співрозмовників медіа, федеральні агенти та військові, відповідальні за безпеку, прибули до Анкоріджу цього тижня для термінової організації саміту.

Хоча загальне керівництво безпекою саміту здійснює Секретна служба США, агентство тісно співпрацює з охороною Путіна, зазначили джерела CNN.

Онлайн-треки авіарейсів показали, що з місцевого аеродрому цього ранку вилетів військовий літак Boeing E-3C з великим радарним куполом, здатний виявляти загрози з повітря, зокрема, літаки та ракети.

Попри співпрацю у сфері безпеки, одночасно ведеться менш дипломатична операція – захист від шпигунства.

«Між розвідками тут немає жодної довіри», — зазначив один із офіційних осіб, який брав участь у забезпеченні безпеки на попередніх подібних зустрічах.

Через побоювання технічного прослуховування американською розвідкою, делегація Путіна, ймовірно, користуватиметься «одноразовими» телефонами та комп’ютерами, які потім будуть утилізовані. Також їх зазвичай інструктують щодо правил безпеки, щоб уникнути компрометації.

«Але Путіну ніхто не потребує наставництва», — додав співрозмовник, наголосивши, що російський президент сам є колишнім офіцером КДБ.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies