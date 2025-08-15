Спецслужби США та Росії координують безпеку зустрічі Трампа і Путіна, але побоюються шпигунства

Під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на Алясці обидва лідери будуть перебувати під посиленим захистом, який має убезпечити їх як від фізичних загроз, так і від можливого шпигунства з боку протилежної сторони, пише CNN.

За інформацією співрозмовників медіа, федеральні агенти та військові, відповідальні за безпеку, прибули до Анкоріджу цього тижня для термінової організації саміту.

Хоча загальне керівництво безпекою саміту здійснює Секретна служба США, агентство тісно співпрацює з охороною Путіна, зазначили джерела CNN.

Онлайн-треки авіарейсів показали, що з місцевого аеродрому цього ранку вилетів військовий літак Boeing E-3C з великим радарним куполом, здатний виявляти загрози з повітря, зокрема, літаки та ракети.

Попри співпрацю у сфері безпеки, одночасно ведеться менш дипломатична операція – захист від шпигунства.

«Між розвідками тут немає жодної довіри», — зазначив один із офіційних осіб, який брав участь у забезпеченні безпеки на попередніх подібних зустрічах.

Через побоювання технічного прослуховування американською розвідкою, делегація Путіна, ймовірно, користуватиметься «одноразовими» телефонами та комп’ютерами, які потім будуть утилізовані. Також їх зазвичай інструктують щодо правил безпеки, щоб уникнути компрометації.

«Але Путіну ніхто не потребує наставництва», — додав співрозмовник, наголосивши, що російський президент сам є колишнім офіцером КДБ.