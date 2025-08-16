​ЗМІ: Німеччина не платитиме компенсації колишнім колоніям

В уряді вважають, що концепція компенсацій у міжнародному праві виникає за порушення міжнародного зобов'язання

Влада Німеччини заявила, що не платитиме компенсації колишнім колоніям імперії.

Про це пише DW із посиланням на агентство dpa та газета Tagesspiegel.

Зазначається, що це випливає із відповіді німецького кабміну на парламентський запит опозиційної партії "Союз 90"/"зелені".

Уряд ФРН визнав "несправедливість, скоєну під час німецького колоніального панування" стосовно колоній. Однак там нагадали, що "концепція компенсацій у міжнародному праві виникає за порушення міжнародного зобов'язання".

Жодних зобов'язань Берліна щодо колоній тоді не було, тому в уряді ФРН вважають, що "концепція компенсацій не застосовується в контексті колоніального минулого Німеччини". Також ще 2021 року погодилися виплатити Намібії 1,1 млрд євро протягом 30 років. Однак ці кошти так і не почали переказувати. Переговори з владою країни продовжуються, заявили в кабміні. Крім того, влада розповіла, що підтримує контакти з багатьма країнами щодо повернення культурних цінностей і людських останків з колоніальної епохи.

"Зелені" розкритикували таку позицію уряду, закликавши до "співчуття, а не формальної юридичної відмови".

Німецька імперія зробила ставку на політику колонізації наприкінці ХІХ століття. У різні історичні періоди вона мала колонії в Азії, Океанії та Африці.