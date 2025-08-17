Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії в контексті майбутньої зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що ця зустріч - важлива підтримка України в контексті майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною", - написав президент.
Співрозмовники узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на Росію.
"Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни", - наголосив Зеленський.є
- Раніше сьогодні Урсула фон дер Ляєн повідомила, що поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також сказав, що разом з іншими європейськими лідерами візьме участь у зустрічі президентів України та США в Вашингтоні 18 серпня.
- Як відомо, Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.