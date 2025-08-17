Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії в контексті майбутньої зустрічі з Трампом

Вони узгодили необхідність припинення вогню, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на Росію.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що ця зустріч - важлива підтримка України в контексті майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною", - написав президент.

Співрозмовники узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на Росію.

"Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни", - наголосив Зеленський.є