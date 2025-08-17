«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії в контексті майбутньої зустрічі з Трампом

Вони узгодили необхідність припинення вогню, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на Росію.

Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії в контексті майбутньої зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі. 

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що ця зустріч - важлива підтримка України в контексті майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Сьогодні спільно, у кількох форматах ми визначаємо, про що будемо говорити у Вашингтоні. Важливо, щоб єдність Європи перебувала на рівні 2022 року. Ця єдність допомагає наблизити справедливий мир, і вона має залишатися сильною", - написав президент. 

Співрозмовники узгодили необхідність припинення вогню задля наступних дипломатичних кроків, дієві гарантії безпеки для України та подальший санкційний тиск на Росію.

"Дякую особисто Урсулі та всій Європі, яка підтримує нас і наше прагнення до справедливого завершення цієї війни", - наголосив Зеленський.є

  • Раніше сьогодні Урсула фон дер Ляєн повідомила, що поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також сказав, що разом з іншими європейськими лідерами візьме участь у зустрічі президентів України та США в Вашингтоні 18 серпня.
  • Як відомо, Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
Теми: , , ,
